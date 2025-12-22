Також Грем подав законопроєкт, який передбачає введення тарифів для країн, які купують дешеву російську нафту.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що в разі відмови від переговорів з Україною з боку російського диктатора Володимира Путіна, президент США Дональд Трамп має захоплювати кораблі з російською нафтою. Також він виступає за передачу Україні ракет Tomahawk. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

Грем зазначив, що США вже не перший день захоплюють підсанкційні кораблі з нафтою з Венесуели. Тому, на його думку, так варто чинити й з кораблями, що везуть російську нафту.

Сенатор також розповів, що очікує на те, що очільник Білого дому підтримає законопроєкт про введення тарифів на купівлю російської нафти та визнання Росії державою-спонсором тероризму за викрадення українських дітей.

"Якщо він (Путін - ред.) цього разу скаже "ні", ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, у якого 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Визнає Росію державою - спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей. І, що найважливіше, буде вилучати судна, що перевозять санкціоновану російську нафту, так само як робиться це у Венесуелі", - сказав Грем.

Також американський політик виступає за те, щоб США передали Україні ракети Tomahawk й щоб з їхньою допомогою Україна могла вдарити по військових заводах на території Росії, які займаються виготовленням ракет та дронів.

Мирні переговори за сприянням США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Грем заявив, що хоче мирну угоду щодо закінчення війни в Україні, яка б гарантувала, що Росія не здійснить третього вторгення в Україну. Для цього, на думку сенатора, США мають надати надійні гарантії безпеки. Грем також виступає за залучення європейських військ з метою недопущення нового російського нападу. На думку Грема, російський диктатор Володимир Путін буде й далі продовжувати агресію, поки США не посилять тиск на РФ.

Також ми писали, що Грем виступає за те, щоб Конгрес США схвалив гарантії безпеки для України. Також, на думку сенатора, Конгрес має бути залучений до розробки документа. В такому випадку, на його думку, вони будуть більш надійними. Він зазначив, що запропонована США мирна угода надає можливість гідно та справедливо завершити війну між Росією та Україною.

