Під час патрулювання на Одещинні під колесами потягу загинув прикордонник

Військова прокуратура розпочала службове розслідування.

Під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби «Болград» Ізмаїльського прикордонного загону.

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, встановлено, що загиблий "міг не почути та не побачити потяг, що рухався".

"По даному факту негайно повідомлено взаємодіючі органи, в загоні призначено службове розслідування щодо з’ясування обставин загибелі військовослужбовця. Наразі на місці трагедії працює слідча група Національної поліції, військова прокуратура", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Києві на проспекті Лобановського зіткнулися два легкових автомобіля, внаслідок чого загинув капрал поліції.