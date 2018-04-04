Під час патрулювання на Одещинні під колесами потягу загинув прикордонник

18:33, 04 квітня 2018
Інциденти
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На Одещині під колесами потяга загинув прикордонник \ фото УНІАН

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, встановлено, що загиблий "міг не почути та не побачити потяг, що рухався".

"По даному факту негайно повідомлено взаємодіючі органи, в загоні призначено службове розслідування щодо з’ясування обставин загибелі військовослужбовця. Наразі на місці трагедії працює слідча група Національної поліції, військова прокуратура", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Києві на проспекті Лобановського зіткнулися два легкових автомобіля, внаслідок чого загинув капрал поліції.

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Теги: #поїзд#прикордонники#Одеська область