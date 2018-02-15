У Києві в лобовому ДТП загинув поліцейський (фото)
09:58, 15 лютого 2018Інциденти
1630 0
Серед постраждалих - 4 людини, зіткнулися два автомобілі.
У Києві на проспекті Лобановського зіткнулися два легкових автомобіля, загинув капрал поліції,також є постраждалі.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. "Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена. Загинув водій японки. Четверо постраждалих. Працювали рятувальники", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Маріуполі автомобіль зіткнувся маршруткою - одна людина загинула, є постраждалі (відео)
На даний момент на проспекті Лобановського великі пробки. На місці події працюють правоохоронці.
Раніше в Києві BMW вилетів на тротуар і на смерть збив жінку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter