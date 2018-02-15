У Києві в лобовому ДТП загинув поліцейський (фото)

Серед постраждалих - 4 людини, зіткнулися два автомобілі.

У Києві на проспекті Лобановського зіткнулися два легкових автомобіля, загинув капрал поліції,також є постраждалі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. "Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена. Загинув водій японки. Четверо постраждалих. Працювали рятувальники", - сказано в повідомленні.

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На даний момент на проспекті Лобановського великі пробки. На місці події працюють правоохоронці.

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