Солдат, який застрелився у Миколаєві, зняв самогубство на відео

Телефон загиблого з відеозаписом вилучили правоохоронці.

Військовослужбовець полку особливого призначення ВПС України зняв момент самогубства на свій мобільний телефон.

21-річний солдат, отримавши зброю для несення служби, зайшов у туалет, увімкнув відеозапис на своєму телефоні і поставив його перед собою. Потім він зарядив автомат АК-74, приставив ствол до лоба й натиснув на курок, розповіли "Новостям-N" товариші загиблого за службою.

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Товариші, які прибігли на постріл, виявили хлопця вже мертвим. На місце події викликали поліцію, військову службу правопорядку, військову прокуратуру.

У кишені форменої куртки була виявлена коротка передсмертна записка, в якій солдат повідомляв, що жити так більше не може, і звернення до матері з проханням не повертатися в країну і залишатися за кордоном (мати загиблого солдата працює за кордоном - Ред.).

За фактом смерті військовослужбовця відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в. о. керівника миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета.

Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні. За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю. Також у листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту.

При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

У ході розслідування справи було допитано Савченка, про що заявив начальник ГУ НП України в Миколаївській області Юрій Мороз. За його словами, Савченко заявив, що мав із Волошиним лише робочі стосунки.