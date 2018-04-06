У Сєвєродонецьку чоловік підірвав себе гранатою

Перед самогубством чоловік попередив людей, щоб ті відійшли на безпечну дистанцію.

У місті Сєвєродонецьку Луганської області 54-річний чоловік біля одного з розважальних закладів міста вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою РГД-5.

Про це написала речник Головного управління Національної поліції України в Луганській області Тетяна Погукай на сторінці Facebook.

"5 квітня, близько 23.20 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло анонімне повідомлення, що поблизу розважального закладу стоїть чоловік з гранатою в руці", - написала вона.

За її словами, відвідувачі одного з розважальних закладів у зазначений час вийшли на вулицю та побачили чоловіка, який стояв з гранатою в руці. Чоловік сказав їм, що у них "є три секунди".

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"Відвідувачі відбігли на безпечну відстань і саме в цей момент пролунав вибух. Чоловік накрив своїм тілом гранату. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження несумісні з життям", - зазначила Погукай.

Речник поліції Луганської області уточнила, що 54-річний чоловік вчинив самогубство з допомогою гранати РГД-5. При цьому, при огляді місця події поліція вилучила речові докази та ще корпус гранати "Ф-1" з запалом без кільця.

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