У Кременчуку троє школярів підірвалися на саморобній петарді
17:11, 05 квітня 2018Інциденти
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За даними правоохоронців, інцидент стався в Студентському парку (колишній Комсомольський парк).
Два 15-річних підлітків і один 14-річний були госпіталізовані / фото УНІАН
У Кременчуку (Полтавська обл.) троє школярів підірвалися на саморобній петарді, внаслідок чого були госпіталізовані з травмами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвідділу поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, інцидент стався в Студентському парку (колишній Комсомольський парк).
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Два 15-річних підлітків і один 14-річний були госпіталізовані до дитячої лікарні з діагнозом: різані рани нижніх кінцівок.
«Загрози життю немає. На місці працює поліція», - повідомила прес-офіцер Анна Васенко.
Раніше на Львівщині чоловіку під час новорічного святкування вибухом петарди відірвало два пальці на руці.
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