У Кременчуку троє школярів підірвалися на саморобній петарді

17:11, 05 квітня 2018
Інциденти
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Два 15-річних підлітків і один 14-річний були госпіталізовані / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвідділу поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, інцидент стався в Студентському парку (колишній Комсомольський парк).

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Два 15-річних підлітків і один 14-річний були госпіталізовані до дитячої лікарні з діагнозом: різані рани нижніх кінцівок.

«Загрози життю немає. На місці працює поліція», - повідомила прес-офіцер Анна Васенко.

Раніше на Львівщині чоловіку під час новорічного святкування вибухом петарди відірвало два пальці на руці.

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Теги: #вибух#школярі