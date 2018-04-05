У Кременчуку троє школярів підірвалися на саморобній петарді

За даними правоохоронців, інцидент стався в Студентському парку (колишній Комсомольський парк).

У Кременчуку (Полтавська обл.) троє школярів підірвалися на саморобній петарді, внаслідок чого були госпіталізовані з травмами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвідділу поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, інцидент стався в Студентському парку (колишній Комсомольський парк).

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Два 15-річних підлітків і один 14-річний були госпіталізовані до дитячої лікарні з діагнозом: різані рани нижніх кінцівок.

«Загрози життю немає. На місці працює поліція», - повідомила прес-офіцер Анна Васенко.

Раніше на Львівщині чоловіку під час новорічного святкування вибухом петарди відірвало два пальці на руці.