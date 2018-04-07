В Одесі правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів (фото, відео)

Під час обшуків вилучено пістолет Макарова, два пістолети Вальтер, гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет, карабін «Зброяр Z-10», більш як тисячу патронів різного калібру та заготовки для виготовлення кустарної вогнепальної зброї.

В Одесі правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники СБУ спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури напередодні вилучили велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів.

«Проведено масштабну операцію із вилучення з обігу незаконної зброї та боєприпасів, в якій було задіяно майже 200 співробітників», - повідомили в головному управлінні.

Під час проведення дев'яти обшуків правоохоронці, зокрема, вилучили пістолет Макарова, два пістолети Вальтер, гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет, карабін «Зброяр Z-10», більш як тисячу патронів різного калібру та заготовки для виготовлення кустарної вогнепальної зброї.

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За оперативною інформацією спецслужби, вилучені засоби ураження могли бути використані для здійснення провокацій e місцях масового скупчення людей під час святкових заходів та пам'ятних для Одеси дат. Зокрема, йдеться про релігійні свята (Великдень, Проводи), День визволення Одеси від нацистів (10 квітня), річницю трагедії 2 травня 2014 року (масові заворушення, що призвели до загибелі 48 осіб) тощо.

В даний час у рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.