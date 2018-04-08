У Дніпропетровській області на шахті загинув гірник

14:29, 08 квітня 2018
Інциденти
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У Дніпропетровській області на шахті загинув гірник / фото УНІАН

Про це повідомили у ПАТ ДТЕК Павлоградвугілля, передає Радіо Свобода.

Інцидент стався зранку у неділю, 8 квітня.

Загиблий – співробітник Павлоградського управління монтажних і демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання.

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За попередніми даними, трагедія сталася під час транспортування демонтованої секції за допомогою лебідки. Шматок ланцюга, що відірвався, вдарив електрослюсара, який керував лебідкою, у груди. Травма була смертельною.

Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці.

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Теги: #Дніпропетровщина#гірники#шахта