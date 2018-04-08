У Дніпропетровській області на шахті загинув гірник

За попередніми даними, трагедія сталася під час транспортування демонтованої секції з допомогою лебідки.

На Дніпропетровщині в селі Вербки Павлоградського району на шахті імені Героїв Космосу був смертельно травмований гірник. Про це повідомили у ПАТ ДТЕК Павлоградвугілля, передає Радіо Свобода. Інцидент стався зранку у неділю, 8 квітня. Загиблий – співробітник Павлоградського управління монтажних і демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання. Читайте такожУ шахті на Донеччині стався вибух, є постраждалі За попередніми даними, трагедія сталася під час транспортування демонтованої секції за допомогою лебідки. Шматок ланцюга, що відірвався, вдарив електрослюсара, який керував лебідкою, у груди. Травма була смертельною. Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці.

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