Пенсіонер, якого збив кортеж Порошенка, дав перше інтерв'ю після ДТП (фото, відео)

Потерпілий пенсіонер каже, що жодних претензій до того, хто його збив, не має.

Журналісти у лікарні поспілкувалися з пенсіонером Василем Мисником, збитим кортежем президента. Зараз він перебуває у загальній палаті, і здоров'я пішло на поправку.

Розповідаючи подробиці ДТП, він усміхався, передає "Страна".

Читайте такожКортеж Порошенка збив людину у центрі Києва: камери "спіймали" момент ДТП (відео)

"Я на дорогу вискочив. Машин не побачив. Стався удар. Привезли сюди, зробили операцію. Зараз я почуваюся вже добре. Що ноги відчуваю, що пальці. Але скільки часу тут ще буду лежати, невідомо. Лікарі не кажуть. Син приходить, відвідує мене. Нам також допомагають. Грошима, наскільки я знаю, допомагали", - розповів Мисник.

"Я ж не хвора людина, яка вмирає. У лікарні за мною доглядають, допомагають. Годують мене, коли прошу. Годують нормально, але без червоної ікри. Сьогодні на сніданок була каша вівсяна й яйце варене", - додав він.

Каже, що зараз він практично здоровий й уточнив, що жодних претензій до того, хто його збив, не має.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху у кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

Як зазначили у поліції, чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонний сигнал регулювальника. Правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу і викликали лікарів. Чоловіка, 1930 р. н., доставили в лікарню.

Прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що це був автомобіль з кортежу глави держави. "Незалежно від сигналу регулятора, йдеться про літню людину. Президент жалкує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати потерпілому необхідну допомогу", - написав його прес-секретар.

Поліція відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.