ЗМІ повідомили про вбивство екс-начальника миколаївської митниці

Двох підозрюваних у вбивстві екс-начальника миколаївської митниці вже затримали співробітники поліції.

Колишній начальник миколаївської митниці Артур Поляков, зниклий безвісти тиждень тому, був убитий.

Про це повідомляють "Новости-N", посилаючись на джерело у прокуратурі. Більше того, двоє підозрюваних у вбивстві вже затримані співробітниками поліції.

З'ясувалося, що вбивця був винен Полякову велику суму грошей - 50 тисяч євро плюс відсотки з боргу. З поверненням грошей виникли проблеми. Врешті-решт, боржники все ж призначили своєму кредитору зустріч - нібито щоб повернути борг. Під час зустрічі вони побили екс-митника, а потім один з них задушив Полякова зашморгом.

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Автомобіль загиблого Toyota Highlander був знайдений у гаражному кооперативі на Намиві.

Вчора правоохоронці провели в Миколаєві кілька обшуків, пов'язаних з убивством колишнього головного митника Миколаївщини.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, Артур Поляков 3 квітня виїхав з дому на авто. У нього була призначена зустріч з людиною, яка повинна була повернути йому борг в іноземній валюті. Більше Поляков додому не повернувся.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ст 115 КК України - "Умисне вбивство".

Артур Поляков обіймав посаду начальника Миколаївської митниці у 2010-2014 рр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня у Запоріжжі вбили колишнього депутата Генічеської райради, вчителя фізкультури Костянтина Гурульова.