У Києві з гранатомета обстріляли будівлю "Київміськбуду"

Відстріляний тубус гранатомета лежить через дорогу від будівлі.

Будівлю «Київміськбуду» на вулиці Омеляновича-Павленка 4/6 в Печерському районі Києва обстріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Інцидент стався близько другої ночі, повідомляє Громадське.

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Невідомі поцілили у відділ продажів «Київміськбуду», там, зокрема, виявлено хвостовик снаряду.

Зазначається, що одразу біля відділу продажів «Київміськбуду» розташований ресторан «Хмелі-сунелі», бокова частина якого також пошкоджена пострілом.

"Громадське" зазначає, що відстріляний тубус гранатомета лежить через дорогу від будівлі. На тубусі гранатомета спиляні номери, тож його походження неможливо встановити.

На місці присутні щонайменше чотири автомобілі поліції.

У Печерському відділку поліції Києва "Громадському" повідомили, що близько 02:00 ночі надійшло повідомлення про вибух на вулиці Омеляновича-Павленка, туди терміново відправилась оперативно-слідча група.

Інших деталей інциденту в поліції не повідомили.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській у Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрілили з гранатомета по ресторану.