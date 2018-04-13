На Миколаївщині у ДТП загинув десантник, який пройшов АТО (фото)

10:58, 13 квітня 2018
Інциденти
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Десантник загинув у ДТП фото novosti-n.org

"Форд" їхав по трасі зі сторони Миколаєва в напрямку Вознесенська. У центрі Нової Одеси, на перетині вул. Центральної та Кухарєва, автомобіль скоїв наїзд на людину, що лежала на дорозі, повідомляють Novosti-N.

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Водій зупинився, викликав "швидку". Проте дорогою в лікарню потерпілий помер в автомобілі "швидкої".

Загиблим виявився 30-річний солдат-контрактник 79-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується у Миколаєві. Військовослужбовець - учасник бойових дій у зоні АТО. Під час трагічної події він перебував у звільненні і приїхав додому в одне із сіл Новоодеського району.

Імовірно, на момент ДТП воїн перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу в Миколаївське бюро СМЕ.

фото novosti-n.org

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Теги: #смерть#ДТП#десантник