Біля Ради облили червоною фарбою пам’ятник Ватутіну, там сталася сутичка (фото)

14:30, 13 квітня 2018
Інциденти
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Пам&#039;ятник облили фарбою / фото facebook.com/vladimir.sheredega

Як повідомила УНІАН речник Головного управління Національної поліції України в м. Києві Оксана Блищик, одного учасника сутички було доставлено в районне управління поліції.

"Одного доставили до управління, встановили анкетні дані, відпустили. Є доба, аби визначитися з правовою кваліфікацією", - заявила вона.

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Водночас організація "Правий сектор/Київ" на сторінці у Facebook повідомила, що сьогодні, 13 квітня, активісти завадили ветеранській організації та представникам партії "Опозиційний блок" покласти квіти до пам'ятника Ватутіну, що у Маріїнському парку біля Верховної Ради України.

Як повідомляється, у подіях брали участь активісти "Правого сектору", С14, "Традиції і порядок" та інші націоналісти, до пам’ятника не допустили, в тому числі, народного депутата від "Опозиційного блоку" Юрія Бойка.

Також у дописі розміщені фото, на яких видно, що пам'ятник облитий червоною рідиною.

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Теги: #Рада#Бойко#пам'ятник Ватутіну