У Немирові затримали мародерів, які розкопали могили жертв Голокосту заради золота (відео)

18:59, 13 квітня 2018
Інциденти
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Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що в роки Великої Вітчизняної війни в Немирові було вбито близько 8 тисяч євреїв. На пам'ятнику знищеним євреям напис: "Вічна пам'ять загиблим від рук німецько-фашистських нелюдів 24 травня 1943".

Також Долинського обурив той факт, що в повідомленні поліції про акт вандалізму йдеться про "могили мирних жителів Немирова". "І жодного слова про євреїв", – підсумував він.

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Теги: #вандали#могила