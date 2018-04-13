У Немирові затримали мародерів, які розкопали могили жертв Голокосту заради золота (відео)

Мародери розкопали могили жертв нацистів, їхні останки хотіли перебрати вдома, однак не встигли. Поліція затримала вандалів.

Двоє чоловіків у пошуках золотих коштовностей викопували людські останки, складали їх у мішки і збиралися вивезти додому, щоб там ретельно перебрати. Але цьому завадили місцеві, що помітили невідомих людей і викликали поліцію.

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Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що в роки Великої Вітчизняної війни в Немирові було вбито близько 8 тисяч євреїв. На пам'ятнику знищеним євреям напис: "Вічна пам'ять загиблим від рук німецько-фашистських нелюдів 24 травня 1943".

Також Долинського обурив той факт, що в повідомленні поліції про акт вандалізму йдеться про "могили мирних жителів Немирова". "І жодного слова про євреїв", – підсумував він.