У Немирові затримали мародерів, які розкопали могили жертв Голокосту заради золота (відео)
18:59, 13 квітня 2018Інциденти
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Мародери розкопали могили жертв нацистів, їхні останки хотіли перебрати вдома, однак не встигли. Поліція затримала вандалів.
У Немирові мародери розкопали могили жертв нацистів
Двоє чоловіків у пошуках золотих коштовностей викопували людські останки, складали їх у мішки і збиралися вивезти додому, щоб там ретельно перебрати. Але цьому завадили місцеві, що помітили невідомих людей і викликали поліцію.
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Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що в роки Великої Вітчизняної війни в Немирові було вбито близько 8 тисяч євреїв. На пам'ятнику знищеним євреям напис: "Вічна пам'ять загиблим від рук німецько-фашистських нелюдів 24 травня 1943".
Також Долинського обурив той факт, що в повідомленні поліції про акт вандалізму йдеться про "могили мирних жителів Немирова". "І жодного слова про євреїв", – підсумував він.
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