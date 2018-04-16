У Києві під час масової бійки п'яний АТОвець кинув людям під ноги гранату – ЗМІ (фото)

Один з учасників масової бійки серйозно постраждав, його госпіталізували у лікарню "швидкої допомоги".

У столичному парку Кіото на метро Лісова в ході бійки з участю п'яти чоловік п'яний АТОвець кинув людям під ноги гранату.

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Про це повідомляє засновник порталу dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своїй сторінці в Facebook.

«Автопатруль Майдан спільно з Police 911 затримав нападника. Один з учасників бійки серйозно постраждав. Госпіталізовано в ЛШМД, Множинні осколкові поранення нижньої частини тіла. Постраждав і АТОвець: в ході затримання пару разів впав обличчям в асфальт», – йдеться в повідомленні.