У Києві під час масової бійки п'яний АТОвець кинув людям під ноги гранату – ЗМІ (фото)

03:45, 16 квітня 2018
Інциденти
18887
Атошник в ході затримання впав обличчям у асфальт / фото dtp.kiev.ua

Читайте такожУ передмісті Києва загорілася автокав’ярня із повним баком газу (відео)

Про це повідомляє засновник порталу dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своїй сторінці в Facebook.

«Автопатруль Майдан спільно з Police 911 затримав нападника. Один з учасників бійки серйозно постраждав. Госпіталізовано в ЛШМД, Множинні осколкові поранення нижньої частини тіла. Постраждав і АТОвець: в ході затримання пару разів впав обличчям в асфальт», – йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#бійка