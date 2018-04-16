Бійка у столичному парку закінчилася вибухом гранати: поліція повідомила деталі інциденту (фото, відео)

Унаслідок нічного вибуху у столичному парку постраждали двоє людей.

Вночі 16 квітня у парку Кіото в Деснянському районі столиці пролунав вибух.

Попередньо встановлено, що у парку відпочивала компанія молодиків. Між ними і перехожим виник конфлікт, у результаті чого один із них кинув під ноги предмет, схожий на гранату, повідомляє поліція Києва.

"Від вибуху постраждав сам зловмисник - 34-річний житель Чернігівської області та 21-річний житель Броварів: їх із осколковими пораненнями доставили в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБіля будівлі «Київенерго» у столиці вночі прогримів вибух (фото)

Вибухотехніки на місці події вилучили фрагменти гранати Ф1. Група молодиків одразу розбіглася.

21-річного потерпілого лікарі прооперували, його стан стабільний. Мешканець Чернігівської області, який кинув гранату, затриманий у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Оскільки чоловік отримав осколкові поранення ніг, він перебуває у лікарні під охороною. За словами лікарів, його стан задовільний. Встановлено, що він раніше судимий за злочин, пов'язаний із незаконним обігом наркотиків.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями: за фактом замаху на вбивство (ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України) та за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли ЗМІ, у столичному парку Кіото на метро Лісова в ході бійки з участю п'яти осіб п'яний АТОшник кинув людям під ноги гранату.