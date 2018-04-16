На Прикарпатті рятувальники шукають літак, який міг упасти в горах біля Яремчі

До пошуків літака залучені загони ДСНС та волонтери з квадрокоптером.

Учора увечері до Управління ДСНС в Івано-Франківській області від жителя села Микуличин надійшло повідомлення про те, що, ймовірно, в гірській лісовій місцевості урочища Ліснови впав літак.

Читайте такожГелікоптер, що розбився у горах на Прикарпатті, міг бути призначений для перевезення контрабанди (відео)

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Відповідно до плану реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з авіаційною подією на території Івано-Франківської області, повідомлено відповідні служби взаємодії. У керівника польотів Івано-Франківського міжнародного аеропорту та оперативного чергового західного авіаційного допоміжного центру пошуку і рятування ДСНС з’ясовано, що польоти впродовж дня здійснювали тільки рейсові повітряні судна, а будь-яких інших суден не зареєстровано.

О 21.20 зібрано МОГ Управління ДСНС в області, приведено в готовність та направлено до місця ймовірного падіння повітряного судна два загони в кількості 12 осіб та дві одиниці техніки.

Станом на 4 годину ранку 16 квітня пошуки призупинено, повітряне судно не знайдено. О 7 годині сьогодні пошукові роботи відновлені. До них залучено МОГ Управління ДСНС в області та волонтерів з квадрокоптером.

Додаткових повідомлень про падіння повітряного судна в районі пошуку від мешканців прилеглих територій, органів місцевого самоврядування, компаній, установ та організацій, у власності яких перебувають повітряні судна, не надходило.