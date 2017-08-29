В Івано-Франківській області знайшли уламки повітряного судна і тіло чоловіка (фото)

29 серпня о 14:40 поблизу села Яблуниця Івано-Франківської області рятувальники виявили у важкодоступному місці уламки повітряного судна та тіло чоловіка. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Читайте такожЗМІ повідомили про падіння транспортного літака під Харковом, рятувальники не підтвердили

Наразі встановлюється особа чоловіка та марка судна. За попередніми даними, це може бути тіло 53-річного львів'янина, якого розшукували відучора.

Про зникнення чоловіка повідомила його дружина 28 серпня, за словами жінки, вона останній раз спілкувалася з ним ввечері 24 серпня.

Раніше на Прикарпатті приватний літак перекинувся при аварійній посадці, постраждало троє людей.