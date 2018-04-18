Ножові поранення і перекрита вулиця: у центрі Києві в тролейбусі сталася бійка

22:06, 18 квітня 2018
Інциденти
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Бійка сталася у тролейбусі в Києві / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

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Про це повідомляє Українська правда.

За словами очевидців, у тролейбусі сталася бійка між двома компаніями. Один чоловік отримав ножове поранення, а за словами інших свідків, поранено двох осіб.

До приїзду поліції двері тролейбусу заблокували, тому всі пасажири – учасники бійки, поранений та очевидці, серед яких були діти, залишалися всередині.

Пізніше на місце інциденту приїхала швидка і поліція. Двері тролейбусу розблокували, пораненого оглядають лікарі.

Учасників бійки заблокували в тролейбусі / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Рух вулицею Мала Житомирська залишається перекритим.

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Теги: #Київ#тролейбус#бійка