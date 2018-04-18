Ножові поранення і перекрита вулиця: у центрі Києві в тролейбусі сталася бійка
22:06, 18 квітня 2018Інциденти
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За словами очевидців, у тролейбусі сталася бійка між двома компаніями.
Бійка сталася у тролейбусі в Києві / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на вулиці Малій Житомирській у тролейбусі сталася бійка, за різними даними одна або дві людини отримали незначні ножові поранення, рух вулицею перекритий.
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Про це повідомляє Українська правда.
За словами очевидців, у тролейбусі сталася бійка між двома компаніями. Один чоловік отримав ножове поранення, а за словами інших свідків, поранено двох осіб.
До приїзду поліції двері тролейбусу заблокували, тому всі пасажири – учасники бійки, поранений та очевидці, серед яких були діти, залишалися всередині.
Пізніше на місце інциденту приїхала швидка і поліція. Двері тролейбусу розблокували, пораненого оглядають лікарі.
Учасників бійки заблокували в тролейбусі / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Рух вулицею Мала Житомирська залишається перекритим.
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