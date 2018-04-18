Ножові поранення і перекрита вулиця: у центрі Києві в тролейбусі сталася бійка

За словами очевидців, у тролейбусі сталася бійка між двома компаніями.

У Києві на вулиці Малій Житомирській у тролейбусі сталася бійка, за різними даними одна або дві людини отримали незначні ножові поранення, рух вулицею перекритий.

Читайте такожБійка у столичному парку закінчилася вибухом гранати: поліція повідомила деталі інциденту (фото, відео)

Про це повідомляє Українська правда.

За словами очевидців, у тролейбусі сталася бійка між двома компаніями. Один чоловік отримав ножове поранення, а за словами інших свідків, поранено двох осіб.

До приїзду поліції двері тролейбусу заблокували, тому всі пасажири – учасники бійки, поранений та очевидці, серед яких були діти, залишалися всередині.

Пізніше на місце інциденту приїхала швидка і поліція. Двері тролейбусу розблокували, пораненого оглядають лікарі.

Рух вулицею Мала Житомирська залишається перекритим.