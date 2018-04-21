У Києві вранці стався вибух на спортивному майданчику (відео)

На місці виявлені деталі саморобного вибухового пристрою.

У Дніпровському районі столиці вранці стався вибух на спортивному майданчику, постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, о 8.04 на лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що по вул. Пожарського у Дніпровському районі почув хлопок, схожий на вибух.

На виклик прибули вибухотехніки, які проводять ретельний огляд. На місці виявлені деталі саморобного вибухового пристрою.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 квітня у парку Кіото в Деснянському районі столиці бійка закінчилася вибухом гранати.