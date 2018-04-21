У Чернігові горів слідчий ізолятор

Було евакуйовано 70 осіб.

У Чернігові на вулиці Ремісничий сталася пожежа в одному з режимних корпусів Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор".

Як повідомили у прес-центрі Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, подія сталася напередодні ввечері. До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. За півгодини рятувальникам вдалося загасити пожежу.

"Внаслідок загоряння вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін та стелі приміщення на площі 25 кв.м та матеріальні цінності. До прибуття підрозділів ДСНС персоналом об’єкту проведено евакуацію 70 осіб", - йдеться у повідомленні.

Причина виникнення пожежі наразі не відома.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня на одеському пляжі сталася масштабна пожежа у ресторані.