У Житомирі затримано п'ятьох підлітків, які побили водія тролейбуса (відео)

Зауваження не сподобалося компанії підлітків, вони зайшли у тролейбус, побили водія та погрожували пасажирам.

У Житомирі затримано п'ятьох хуліганів, які побили водія тролейбуса. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, інцидент трапився 23 квітня ввечері на вулиці Київській поблизу Житомирської загальноосвітньої школи №17.

Правоохоронці кваліфікували цю подію як хуліганство. За їхніми даними, підлітки побили водія тролейбуса. В одного з них свідки події бачили ніж.

Читайте такожУ Львові фанати київського "Динамо" побили водія маршрутки

Під час конфлікту водій тролейбуса отримав травми, характер яких наразі встановлюють фахівці. Медики доставили його машиною швидкої до однієї з лікарень міста. Наразі лікарі надають йому допомогу.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка, встановлюються усі обставини події.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, конфлікт виник після того, як водій тролейбуса зробив зауваження трьом хлопцям і двом дівчатам, які переходили дорогу перед тролейбусом поза пішохідним переходом. Це зауваження не сподобалося цій компанії підлітків і вони зайшли у тролейбус, побили водія та погрожували пасажирам. Після цього пасажири викликали на місце конфлікту поліцію та медиків для постраждалого водія.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у центрі Києві в тролейбусі сталася бійка.