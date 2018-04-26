У Чорноморську біля житлового будинку гранатою підірвали Mercedes-Benz

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У місті Чорноморську Одеської області невідомий сьогодні гранатою підірвав автомобіль Mercedes-Benz, що був припаркований біля житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вибух стався біля одного з будинків на проспекті Миру.

Повідомлення про подію надійшло у відділення поліції приблизно о 4.00.

«Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи поліції встановлено, що невідомий зловмисник підірвав автомобіль Mercedes-Benz, власником якого є 36-річний житель міста, за допомогою гранати УЗРГМ», - розповіли в главку.

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Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Обставини вибуху і громадяни, причетні до його скоєння, встановлюються. Розслідування триває.

Раніше стало відомо, що біля будівлі «Київенерго» у столиці прогримів вибух.