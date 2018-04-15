Біля будівлі «Київенерго» у столиці вночі прогримів вибух (фото)

За попередніми висновками фахівців, підривник міг використати гранату.

У Святошинському районі Києва, біля будівлі компанії «Київенерго» стався вибух, від якого постраждав фасад будівлі.

Як повідомляє у Facebook прес-служба поліції Києва, в ніч на 15 квітня правоохоронці отримали інформацію про вибух на проспекті Перемоги, 93, біля будівлі столичної енергокомпанії.

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Поліцейські, які прибули на місце, встановили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, однак вибухом було пошкоджено фасад будівлі, вибито дві двері та пошкоджено вікна. За попередніми висновками фахівців, підривник міг використовувати гранату.

Оперативники розшукують усіх причетних до вибуху осіб, правова кваліфікація інциденту буде визначена після проведення перевірки.

30 березня повідомлялося про вибух у Святошинському районі Києва на вулиці Якуба Коласа. Вибухнув автомобіль Range Rover, внаслідок цього отримав поранення ніг власник іномарки.