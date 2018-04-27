У метро Харкова сталася НП (фото)

Особа загиблого в харківському метро встановлюється.

У ніч на 26 квітня в переході станції метро "Московський проспект" в Харкові сталася надзвичайна подія - там помер чоловік.

Зі слів свідків події, чоловікові раптом стало зле. Йому одразу викликали швидку допомогу, але до приїзду медиків невідомий помер, повідомила поліція Харківщини.

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У чоловіка при собі не було документів та мобільного телефона. Поліція вживає всі необхідні заходи для встановлення особи померлого та з’ясування причин його смерті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні травневих вихідних, 27 квітня, у київському метро на станції "Політехнічний інститут" спрацювала пожежна сигналізація.