На Хортиці вандали зруйнували пам'ятний хрест (фото)

Представники "Національного корпусу" "офіційно" заявили, що самі знайдуть і покарають осіб, які знищили монумент.

В ніч на 28 квітня вандали зруйнували на острові Хортиця в Запоріжжі пам'ятник "Борцям за волю України 1918-2018 років". Про це в Facebook повідомила партія "Національний корпус".

"Пам'ятний хрест був встановлений у минулу суботу в рамках українсько-литовського проекту "Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю. Сьогодні вранці ми приїхали до пам'ятника і побачили зруйновані хрест та меморіальну дошку біля пам'ятника", – йдеться в пості.

Представники "Національного корпусу" "офіційно" заявили, що самі знайдуть і покарають осіб, які знищили монумент.