Нардеп Найєм розповів подробиці другої бійки: на землі били втрьох ногами (відео)

Нардеп Найєм дивується, як учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва.

Народний депутат Мустафа Найєм, якого побили внаслідок конфлікту на дорозі, заявляє, що бійок було дві, і дивується, що Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з країни.

За його словами, інцидент почався о 17:25, після перших ударів, які були о 17:37 (пізніше повідомлялося, що чоловік, що завдавав удари, полетів до Баку, це, імовірно, Магомед-Амін Саітов – ред.), Найєм побіг за нападниками до вулиці Скоропадського. Там сталася друга бійка, передає "Українська правда".

Читайте такожПобиття нардепа Найєма у центрі Києва: що відомо про нападника, який утік (фото, відео)

"Спочатку вони побігли в "Метроград", потім забігли в "Арену", бігали там, потім вибігли з "Арени" на Скоропадського. Там мене наздогнав ще один ззаду, повалив на проїжджу частину. Потім я побіг за ним, наздогнав, стрибнув на нього і вже не пам'ятаю як, впав головою на асфальт – у мене там забій сильний, і вже на землі вони били втрьох ногами недовго", - розповів нардеп.

У другому епізоді брав участь Тімербілатов Умал Русланович. Зараз він затриманий.

Найєм дивується, як учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва.

"Інцидент почався о 17:25 – це був мій перший дзвінок в поліцію, потім ми ще хв 10 сперечалися, потім приїхав цей хлопець (імовірно, Магомед-Амін Саітов – ред.) І стався удар, потім ми з цим хлопцем гналися один за одним хвилин 15. Це вже шоста з чимось. Він не міг фізично дістатися до аеропорту і сісти на рейс. Це нереально за часом – доїхати до "Борисполя" або "Жулян", встигнути на реєстрацію і полетіти. Я вже не кажу про документи", - розповів Найєм.

Внаслідок сутички на дорозі 30 квітня Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію.

Як повідомлялося, одним з учасників конфлікту, який завдав тілесних ушкоджень нардепу Мустафі Найєму та зник з місця події, може бути Магомед-Амін Саітов.

Нагадаємо, двоє з трьох затриманих у зв'язку з побиттям Найєма - громадяни РФ, один має громадянство України. Це кавказці 1996 та 1999 р. н. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Ще один чоловік, який бив нардепа, через дві години після інциденту вилетів до Баку.