Подробиці загибелі відомого гонщика і блогера під Харковом: над винуватцем ДТП хотіли вчинити самосуд (фото, відео)

Наразі водій Toyota Land Cruiser перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

1 травня під Харковом в результаті лобового зіткнення автомобіля Chevrolet Corvette з позашляховиком Toyota Land Cruiser загинув 22-річний водій, відомий блогер і стрітрейсер Андрій Василенко на прізвисько "Амігос".

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Після того, як пасажирку авто Chevrolet Corvett, 22-річну дівчину, передали бригаді "швидкої" для госпіталізації, свідки та друзі загиблого заблокували автомобіль екстреної допомоги, хотіли чинити самосуд над водієм-винуватцем автомобіля Toyota Land Cruiser, який перебував в авто екстреної меддопомоги.

"Згодом, все ж таки бригаді ЕМД вдалося виїхати у супроводі поліції", - розповіли у Facebook "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Як повідомляв УНІАН, у Харкові правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 22-річний відомий блогер та стрітрейсер.