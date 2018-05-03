В аеропорту "Київ" сталася НП (фото)

У літак компанії Ernest Airlines в'їхали працівники аеропорту, які завантажували багаж.

В аеропорту "Київ" ("Жуляни") у літак врізався навантажувач. Про це повідомив пасажир рейсу "Київ - Неаполь" Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляється, літак компанії Ernest Airlines в'їхали працівники аеропорту, які завантажували багаж.

Виліт рейсу EG276 "Київ-Неаполь" 2 травня був скасований. За даними електронного табло аеропорту Київ сьогодні рейс затримується до 21:00.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія МАУ запустила прямий рейс в Індію і назвала ціну найдешевшого квитка.