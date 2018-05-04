У Києві горів Труханів острів

Вогонь розповсюдився на площі у 500 кв. м.

Сьогодні о 14:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову.

Читайте такожНа Чернігівщині у військовому лісгоспі сталася масштабна пожежа (відео)Як повідомили у прес-центрі Державної служби з питань надзвичайних ситуацій у місті Києві, на місці рятувальники встановили о горить близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки.

"О 16:22 пожежу на площі близько 500 кв. м було локалізовано, а о 17:30 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні рятувальників.

До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні протягом 4-5 травня.

Як повідомляв УНІАН, В м. Біла Церква Київської області сталася пожежа у складських приміщеннях, постраждало 4 осіб.