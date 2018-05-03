У Білій Церкві горять складські приміщення, є постраждалі (фото)

20:57, 03 травня 2018
Інциденти
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У Білій Церкві горить завод з виробництва шин / фото dtp.kiev.ua

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"3 травня о 17:34 до Служби порятунку м. Біла Церква, що на Київщині, надійшло повідомлення про загорання у складському приміщенні розміром 20х150 м. До місця пожежі направлено техніку та особовий склад у кількості 15 одиниць техніки та 67 чоловік особового складу. На місці події виявлено 2 потерпілі особи (ймовірно працівники підприємства). О 18:25 вогнеборці локалізували пожежу на площі 1000 м2", - йдеться у повідомленні.

Наразі гасіння пожежі триває.

Станом на 4 травня  четверо осіб перебувають в лікувальних закладах міста Біла Церква.

Раніше у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook повідомлялося, що горить завод з виробництва автошин "Росава", однак у ДСНС цю інформацію спростували.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, о 13.35 поблизу міста Балаклія у Харківській області сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де проходили роботи з очищення та розмінування решти боєприпасів, які не розірвалися під час минулорічної пожежі. Поліція обмежила проїзд транспорту до військового арсеналу. 

Пожежа розповсюдилася на 35 га, до її гасіння було залучено авіацію.

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Теги: #пожежа#Біла Церква