Стихія у Харкові: сильний вітер повалив дерево на проспект (фото)
16:18, 08 травня 2018Інциденти
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Очевидці попереджають водіїв та радять об'їжджати вказану ділянку.
Сильний вітер зламав дерево, яке впало на проїжджу частину / фото twitter.com/h_kharkov
Через сильний вітер на проспекті Московському у Харкові зламалося та впало дерево
Про це повідомляють очевидці в соцмережах. За їхніми даними, інцидент стався на Московському проспекті в районі ХТЗ. Сильний вітер зламав дерево, яке впало на проїжджу частину, загородивши її.
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Очевидці попереджають водіїв та радять об'їжджати вказану ділянку.
Раніше повідомлялося, що у Харкові на автомобілі впало дерево і ледь не вбило чоловіка.
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