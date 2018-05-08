Стихія у Харкові: сильний вітер повалив дерево на проспект (фото)

Очевидці попереджають водіїв та радять об'їжджати вказану ділянку.

Через сильний вітер на проспекті Московському у Харкові зламалося та впало дерево

Про це повідомляють очевидці в соцмережах. За їхніми даними, інцидент стався на Московському проспекті в районі ХТЗ. Сильний вітер зламав дерево, яке впало на проїжджу частину, загородивши її.

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Очевидці попереджають водіїв та радять об'їжджати вказану ділянку.

Раніше повідомлялося, що у Харкові на автомобілі впало дерево і ледь не вбило чоловіка.