"Щоб не ліз, куди не треба": на Закарпатті невідомі закинули в багажник машини прикордонника і погрожували йому

Зловмисники вивезли правоохоронця на берег річки, де під фізичним тиском попередили, щоб він «не ліз туди куди не потрібно лізти».

На Закарпатті невідомі закинули в багажник машини прикордонника і погрожували йому.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

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Зокрема, повідомляється, що співробітники ДПСУ активно протидіють правопорушенням на державному кордоні України. Саме через неодноразові затримання партій контрабандних товарів, груп незаконних мігрантів та правопорушників, які намагаються здійснювати протиправну діяльність, досить часто зловмисники намагаються чинити тиск на прикордонників.

«Черговий випадок стався учора ввечері в населеному пункті Богдан, що на Закарпатті. Невідомі схопили співробітника прикордонного відомства, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки, де під фізичним тиском попередили, щоб він «не ліз туди куди не потрібно лізти». Не виключено, що цьому передували дії охоронця кордону з ефективної протидії незаконній діяльності правопорушників на державному рубежі», - йдеться у повідомленні.

По цьому факту для внесення в ЄРДР було проінформовано співробітників Національної поліції у Закарпатській області.

Як повідомляв УНІАН, у Києві директора Росспівробітництва облили зеленкою і нечистотами.