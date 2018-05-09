У Києві директора Росспівробітництва облили зеленкою та нечистотами (відео)
У Києві активісти С14 облили зеленкою і брудом директора Російського центру науки і культури в Києві Костянтина Воробйова.
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Про це повідомив в Facebook активіст Родіон Шовкошитний.
За його словами, він перебував в автомобілі неподалік, коли члени С14 облили Воробйова.
"Сидів собі в машині, читав філософські трактати німецьких класиків, як раз по радіо грала композиція групи Пирятин - Арту. Раптом щось сталося, підлітають якісь невідомі патріоти, команда добра і радості, С14 - і його зеленкою, і г***ом його", - написав Шовкошитний.
Він також повідомив, що Воробйов є спонсором "Безсмертного полку" в Києві, збирався йти на захід і сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, на Арсенальній у Києві стартував "Безсмертний полк". Учасники ходи несуть плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни.