У Донецькій області померла постраждала від обвалу бетонної стіни восьмирічна дівчинка

Отримані дитиною тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям.

У Добропіллі Донецької області лікарі не змогли врятувати восьмирічну дівчинку, яка напередодні ще з трьома дітьми постраждала від обвалу бетонної стіни біля під'їзду житлового будинку.

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"На жаль, тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, сьогодні вранці дівчинка померла", - наголошується в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області бетонна стіна біля під'їзду багатоповерхівки впала на чотирьох дітей.

В результаті падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доправлена в реанімаційне відділення місцевої лікарні, за її життя боролися лікарі. Троє інших дітей отримали незначні травми, їх життю нічого не загрожує.