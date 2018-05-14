На Донеччині бетонна стіна біля під‘їзду будинку впала на чотирьох дітей

8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

У Донецькій області бетонна стіна біля під‘їзду багатоповерхівки впала на чотирьох дітей.

Про це повідомив начальник Покровського відділу поліції ГУ НП Донецької області Юрій Гречишкін на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні, близько 14:30 у Добропіллі обвалилася бокова стіна намету над під‘їздом багатоповерхового будинку. У цей час біля під‘їзду гуляли четверо місцевих дітей. В результаті падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі медпрацівники борються за життя дитини. Троє інших дітей отримали незначні травми, їхньому життю нічого не загрожує", - написав він.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Добропільського відділення поліції.

"За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження, під час якого ми обов‘язково встановимо причини цієї трагедії та притягнемо винних до відповідальності", - підкреслив Гречишкін.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року у місті Кам’янське Дніпропетровської області внаслідок обвалу козирка та бокової стіни під’їзду житлового будинку загинув 17-річний підліток, двох його однолітків травмовано та госпіталізовано.