У Києві кинули вибухівку на територію складів - 6 людей поранено

Невідомі підійшли до паркану складів, які знаходилися під охороною, і кинули на територію два вибухових пристрої.

На території складських приміщень в Голосіївському районі Києва стався вибух, травмовано шестеро охоронців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Києва.

Читайте такожУ Запоріжжі сталася масштабна ДТП: зіткнулися 10 авто і маршрутка (фото, відео)

«До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, що на території промислової зони по вулиці Новопирогівській стався вибух. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних. Правоохоронці ретельно оглянули місце події, звідти вилучили фрагменти вибухового пристрою, які будуть направлені на проведення експертизи», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що невідомі особи підійшли до паркану складів, які знаходились під охороною, та кинули на територію два вибухових пристрої. У результаті травми отримали шестеро охоронців. Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві інформацію внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Поліція розшукує підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві на вулиці застрелили 25-річного хлопця.