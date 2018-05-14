На Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині палець (відео)

За словами потерпілої, чоловік на очах у її двох синів кидався в неї різними предметами, а далі взявся за ножа.

На Закарпатті чоловік-садист відрізав своїй вагітній дружині палець. Жінка була змушена втекти від чоловіка в Полтаву в центр адаптації жертв домашнього насильства.

Про це повідомляє mukachevo.net.

За словами потерпілої, чоловік на очах у її двох синів кидався в неї різними предметами, а далі взявся за ножа.

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"Не працює зовсім (палець, - ред.). Він почав кидати в мене тазиками, дровами, всім, що було під руками. Я відійшла від дитини, підійшла до дверей. Коли я намагалася його заспокоїти - він відрізав мені палець", - розповідає постраждала Надія.

Чоловіка-садиста не зупинило навіть те, що жінка була на 6-му місяці вагітності і поруч були діти.

При цьому потерпіла боїться звертатися в поліцію.

"Закінчується тим, що виписують штрафи за 150 гривень. Так само приїхала до сусіда. Його там товста папка, за 8 років. яку жінка на нього писала. 200 метрів від будинку відвезли і випустили", - каже жінка.

Зараз Надія разом з дітьми переїхала в інше місто, а звідти за кордон до родичів.

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