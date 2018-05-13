У Львові під час оформлення ДТП водій вдарив ножем жінку-поліцейського

Правоохоронці затримали зловмисника, простреливши йому ногу.

У Львові сьогодні, 13 травня, під час оформлення ДТП водій іномарки намагався втекти з місця події, при цьому вдаривши ножем в живіт жінку-поліцейського.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, злочин було вчинено близько 17.24 на вул. Стрийській.

«Під час оформлення ДТП без потерпілих за участі автомобілів Skoda Octaviа та Lexus RX водій Skoda Octaviа самовільно намагався покинути місце події та під час затримання ножем наніс удар в живіт жінці - інспектору патрульної поліції. Інший патрульний здійснив попереджувальний постріл вгору із пістолета, після чого наступним пострілом влучив в праву ногу водію Skoda Octaviа вище коліна, після чого останній був затриманий», - повідомив Зінкевич.

Згодом Зінкевич повідомив, що поранена жінка опинилась в реанімації і потребувала переливання крові.

У прес-службі Патрульної поліції Львівської області наразі обставини події, а також стан потерпілої не коментують, зазначаючи, що вся інформація буде оприлюднена згодом.

У Головному управлінні Нацполіції у Львівській області кореспондента УНІАН повідомили, що всі обставини події встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше у Львові патрульні поліцейські затримали молодика, який кинувся на автомобіль поліції та пошкодив його.