У Києві водій джипа врізався у терасу ресторану і втік, залишивши двох дітей в машині (відео)

У Києві водій позашляховика врізався в терасу ресторану, залишивши двох своїх дітей, кинувся тікати. Поліцейські чоловіка вже знайшли.

Сталося усе вночі на Дніпровській Набережній. Камери спостереження зафіксували, як водій за кілька секунд після зіткнення вибігає з позашляховика і кидається навтьоки.

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Поліцейські, які підбігли за півхвилини, побачили у салоні двох неповнолітніх дітей, передає ТСН. У них - легкі ушкодження. Водія вже знайшли, слідчі допитали його та відпустили.

Чи був алкоголь у його крові не повідомляється.