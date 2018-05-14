У Києві водій джипа врізався у терасу ресторану і втік, залишивши двох дітей в машині (відео)
19:53, 14 травня 2018Інциденти
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У Києві водій позашляховика врізався в терасу ресторану, залишивши двох своїх дітей, кинувся тікати. Поліцейські чоловіка вже знайшли.
Пригода сталася вночі в одному з районів столиці \ фото УНІАН
Сталося усе вночі на Дніпровській Набережній. Камери спостереження зафіксували, як водій за кілька секунд після зіткнення вибігає з позашляховика і кидається навтьоки.
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Поліцейські, які підбігли за півхвилини, побачили у салоні двох неповнолітніх дітей, передає ТСН. У них - легкі ушкодження. Водія вже знайшли, слідчі допитали його та відпустили.
Чи був алкоголь у його крові не повідомляється.
У Києві водій джипа врізався у терасу ресторану і втік, полишивши двох дітей в машині
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