У Харкові затопило станцію метро (фото)

"Потоп" у метро Харкова стався через порив трубопроводу холодної води на станції.

14 травня близько 18:00 в Харкові залило водою платформу метро. НП сталася на станції "Холодна гора". Читайте такожУ Києві обстріляли маршрутку (відео) Відповідні фото опублікували в одному з міських пабліків, передає Vgorode. Як пояснили у прес-службі метрополітену, "потоп" стався через порив трубопроводу холодної води на станції. Протягом 10-15 хвилин наслідки НП усунули. Станцію не зачиняли. Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 квітня в переході станції метро "Московський проспект" у Харкові сталася надзвичайна подія - там помер чоловік.

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