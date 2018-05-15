У Харкові затопило станцію метро (фото)
15:47, 15 травня 2018Інциденти
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"Потоп" у метро Харкова стався через порив трубопроводу холодної води на станції.
У Харкові затопило станцію метро "Холодна гора" / фото ХХ
14 травня близько 18:00 в Харкові залило водою платформу метро. НП сталася на станції "Холодна гора".
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Відповідні фото опублікували в одному з міських пабліків, передає Vgorode.
Як пояснили у прес-службі метрополітену, "потоп" стався через порив трубопроводу холодної води на станції.
Протягом 10-15 хвилин наслідки НП усунули. Станцію не зачиняли.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 квітня в переході станції метро "Московський проспект" у Харкові сталася надзвичайна подія - там помер чоловік.
У Харкові затопило станцію метро "Холодна гора" / фото ХХ
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