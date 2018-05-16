У Кривому Розі невідомі особи із вогнегасником напали на журналістів та посадовців

Незадовго до цього місцеві жителі скаржились до мерії на незаконну вирубку дерев фірмою-підрядницею.

У Кривому Розі Дніпропетровської області журналісти заявляють про перешкоджання виконанню професійних обов’язків біля парку Гданцівського.

За словами журналістів місцевих ЗМІ, інцидент стався вдень 15 травня, коли посадовці міськради, депутати, громадські активісти та журналісти прийшли до парку, щоб перевірити хід його реконструкції, повідомляє "Радіо свобода".

Як розповідають представники ЗМІ, незадовго до цього місцеві жителі скаржились до мерії на незаконну вирубку дерев фірмою-підрядницею.

За словами журналістів, коли посадовці з представниками медіа та активістами спробували зайти спочатку через один, а потім через інший вхід, їм перегородили дорогу невідомі молодики. Тоді місцеві жителі, чиї земельні ділянки прилягають до парку, запропонували вхід через свою територію. Біля хвіртки одного з приватних домогосподарств на групу напали невідомі й обсипали їх невстановленим порошком.

«Я був одним із перших, хто пішов, у першій п’ятірці. Я побачив, як з того боку підбіг молодик і почав виштовхувати чи то журналістку, чи то активістку. Потім підбігли інші молодики, почалась штовханина. Через секунд 10-15 один з хлопців з боку Гданцівського парку, куди нам не давали пройти, з вогнегасника випустив величезну порцію сухого порошку, який за лічені секунди заповнив велику територію», – розповів Радіо Свобода оператор інформаційної агенції «Експерт-КР» Максим Глазков.

За його словами, один з молодиків заблокував хвіртку.

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«Ми всі були в цьому порошку, постраждала техніка, відеокамери. Наша знімальна група написала заяву до поліції. Ми вказали, що постраждала техніка. Через кілька годин після інциденту в мене почало пекти в дихальних шляхах», – сказав Глазков.

Журналістка сайту «0564» Світлана Романенко розповіла, що йшла позаду.

«Щось розпилили в повітрі. Навколо все було біло-біло, нічого не видно. Я йшла трохи позаду. Ті, хто потрапили під цей порошок, говорили, що це була суха суміш із вогнегасника. Рот, ніс, голова, одяг, техніка, фотоапарати, телефони – усе в людей було білим. Потім на місце приїхала поліція», – додала Романенко.

За попередніми даними, після інциденту заяви до поліції написали журналісти трьох місцевих ЗМІ.

Як повідомили Радіо Свобода в поліції Кривого Рогу, попередньо, під час інциденту постраждала одна людина, а також техніка працівників ЗМІ. Сторони конфлікту ще подають заяви до правоохоронних органів.