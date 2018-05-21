У Міноборони наказали посилити контроль за виїздом військових із зони ООС після трагедії з гранатою на Прикарпатті (фото)

За фактом підриву гранати сержантом ЗСУ розпочато службове розслідування.

Міністр оборони України Степан Полторак наказав посилити заходи щодо недопущення незаконного вивезення зброї та боєприпасів із району ведення бойових дій на Донбасі у зв’язку з підривом гранати військовослужбовцем Збройних сил України на Івано-Франківщині, внаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

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«У зв’язку з кримінальним злочином, який було скоєно вчора військовослужбовцем ЗС України на Івано-Франківщині, в результаті дій якого постраждали цивільні особи, міністром оборони України поставлено завдання начальнику Генерального штабу Збройних сил України терміново здійснити усі належні заходи щодо недопущення незаконного вивезення зброї та боєприпасів під час вибуття особового складу із району проведення операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

У Міноборони уточнили, що в рамках заходів доручено посилити контроль за порядком виїзду військовослужбовців із району проведення операції Об’єднаних сил та організувати належним чином процедури відбуття бійців у відпустки та пункти постійної дислокації, а також забезпечити суворий контроль щодо обліку, видачі та контролю зброї та боєприпасів.

Також повідомляється, що за фактом події проводиться службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на Івано-Франківщині сержант Збройних сил України під час побутового конфлікту з місцевими жителями кинув у їхній бік ручну осколкову гранату, внаслідок чого 9 осіб дістали поранення. Інцидент стався у неділю, 20 травня, у селі Лісна Тарновиця. 25-річний військовий на момент конфлікту перебував у відпустці.