"Повна розруха або гірська річка": під Харковом злива знищила дорогу (відео)

Сильний дощ розмив асфальт, а також грунт під дорожнім покриттям.

У населеному пункті Чугуїв Харківської області пройшов сильний дощ, в результаті чого розмило проїжджу частину на одній з міських вулиць.

Про це повідомляє Кh-news.net. Як розповіли городяни, злива знищила дорогу на вулиці Кожедуба. Згідно з опублікованими фотографіями, сильний дощ розмив асфальт, а також грунт під дорожнім покриттям. До речі, тепер зазначена вулиця нагадує русло гірської річки або водоспад.

ВІДЕО: YouTube Максим Булавін

Під відповідними знімками місцеві жителі Чугуєва зазначили, що тепер проїзною частиною не зможуть пересуватися не тільки транспортні засоби, але і пішоходи. Городян також бентежить, що у разі будь-яких НС, до місця інциденту не приїдуть і машини профільних відомств.

Читайте такожУ Миколаєві через негоду впав підйомний кран у порту (фото)

Раніше повідомлялося, що під час грози в центрі Києва на тротуар впав балкон.