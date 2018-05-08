Під час грози у центрі Києва на тротуар обрушився балкон (фото)

11:22, 08 травня 2018
Інциденти
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На Хрещатику на тротуар обрушився балкон / фото Гліб Пархомець / Інформатор

Як повідомляє "Інформатор", шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїжджу частину і навіть погнули рекламний щит і захисну сітку. Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав.

На місце події приїхала патрульна поліція, яка тимчасово відгородила небезпечне місце.

Нагадаємо, вчора у Києві пройшов дощ, що супроводжувався сильними поривами вітру і грозою.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси сталося обвалення даху пам'ятки архітектури – будинку, в якому жив письменник Микола Гоголь.

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Теги: #Київ#обвалився балкон