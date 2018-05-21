У центрі Києва напівоголений чоловік зі спиртним в руках виліз з вікна іномарки на повному ході (відео)

Автомобіль з неадекватним пасажиром проїхав повз патруль поліції, але правоохоронці або не помітили, або проігнорували його.

Центром столиці роз'їжджав автомобіль Volkswagen Golf IV, з вікна якого висунувся майже голий чоловік з алкогольним напоєм в руках.

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Про це повідомляє «Информатор». Наголошується, що автомобіль, який створював на дорозі небезпечну ситуацію, проїхав повз патруль поліції, але правоохоронці або не помітили, або проігнорували його.

Раніше повідомлялося, що в Харкові патрульна поліцейська врізалася в автомобіль, який сама ж і зупинила для перевірки документів у водія.