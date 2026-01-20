Ніяких субсидій на світло: МВФ вимагає від України провести болючі для населення реформ

Надзвичайно важливо, щоб Україна завершила процес вступу до ЄС в розумні строки.

Україні слід відмовитися від субсидій на опалення і електроенергію та зробити податкове навантаження справедливішим. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на полях Світового економічного форуму в Давосі.

"Коли я дивлюся на Україну, я розумію причини нинішніх рішень, але водночас бачу й перешкоди. Досі субсидуються електроенергія та опалення – з об’єктивних причин, ми знаємо, чому держава це робить, але від цього доведеться відмовлятися. У фіскальній сфері також ще багато роботи", - сказала Георгієва.

За її словами, у МВФ наразі аналізують, як зробити розподіл податкового навантаження більш справедливим. Також має бути усунене "все, що стримує динамізм приватного сектору".

Георгієва зазначила, що Україна зробила дуже багато реформ у межах програми з фондом. МВФ провів вісім періодичних переглядів програми, і під час війни результати кращі, ніж до неї.

"Отже, реформи відбулися, але вони ще не завершені. Я хочу бути максимально відвертою: якщо країна хоче стати "європейським тигром" – а мені навіть більше подобається образ "європейського лева" – то не повинно залишитися жодних незавершених реформ", - сказала директорка-розпорядниця.

Вона навела приклад історію своєї країни (Болгарії), де проведення реформ було "дуже болісним".

"Після ейфорії від падіння комунізму прийшла жорстка реальність - щоб підняти економіку до належного рівня, потрібні жертви. Отже, перше завдання - завершити всі незавершені справи, без винятків", - наголосила Георгієва.

За її словами також надзвичайно важливо, щоб Україна завершила процес вступу до Європейського Союзу в розумні та раціональні строки, що стане "потужним магнітом для української економіки", який дозволить їй повністю інтегруватися в європейський простір.

"Потрібно вірити в себе - як у лева. Вставати щоранку й іти вперед. Упевненість має значення. Я говорю це з власного болгарського досвіду: легко не буде. Але якщо ця впевненість демонструється щодня, якщо відкласти внутрішні чвари, якщо назавжди поховати корупцію - тоді успіх неминучий", - сказала Георгієва.

Ініціативи МВФ для Україні - останні новини

Голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що протягом найближчих тижнів планує звернутися до виконавчої ради Фонду з проханням схвалити нову програму кредитування для України обсягом 8,1 млрд доларів.

Вона повідомила, що поінформувала українську владу про необхідність скасувати пільги щодо сплати ПДВ. Але для затвердження нової програми МВФ вимагатиме не ухвалення цього рішення, а лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту.

