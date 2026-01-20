Розлучення в 'Дії': коли запрацює нова послуга без судів і черг

Розлучення в "Дії" буде доступне для пар без неповнолітніх дітей і за взаємною згодою.

У застосунку "Дія" готують запуск сервісу онлайн-розлучення. Бета-тестування послуги планується розпочати вже навесні, розповіла в інтервʼю УНІАН заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Процес буде виглядати так само, як одруження. Тобто треба буде подати заяву. Ця послуга для пар, де обидва партнери хочуть розлучитися, які не мають неповнолітніх дітей. Це буде легко та швидко. Протягом певного періоду часу реєстратор виконає всі відповідні перевірки, і після цього буде розлучення. Також свідоцтво буде відображено в "Дії"", - повідомила Коваль.

Заступниця міністра також зазначила, що сервіс не охоплює питання поділу майна чи інших питань між подружжям. Це вирішується окремо за домовленістю сторін або в судовому порядку. При цьому вона наголосила, що команда вже готується до високого попиту на нову послугу.

"Я впевнена, що ця послуга також буде бити рекорди по охочим. Вже думаємо над тим, щоб всім вистачило слотів, тому що одруження було дуже популярною послугою. І ми спільно з Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦ) та Міністерством юстиції шукаємо варіанти, щоб збільшити кількість слотів", - відмітила Коваль.

Вона також зазначила, що для військових планують запровадити спеціальну онлайн-чергу, щоб вони не очікували. За її словами, бета-тестування сервісу очікується в березні.

"Думаю, приблизно початок другого кварталу. Бета-тест буде в березні. Проте, знову ж таки, коли ми анонсуємо терміни послуг, ми говоримо станом на зараз. Тобто це поки лише прогнозована дата", - додала вона.

Одруження в "Дії" - головні новини

У вересні 2024 року у державному застосунку "Дія" стало можливо пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до отримання свідоцтва. Весь процес одруження у застосунку триває близько 30 хвилин.

19 грудня 2024 року державні реєстри України зазнали масштабної кібератаки. Це призвело до зупинки роботи Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. У зв'язку з цим виникли проблеми з наданням послуги одруження.

Проте вже 23 січня 2025 року у державному застосунку "Дія" відновили послугу одруження онлайн. Таким чином українці знову отримали можливість робити пропозиції та планувати шлюб у сервісі.

