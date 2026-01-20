В Україні хочуть змінити підхід до призначення пенсій та соцвиплат: в Мінцифрі розкрили деталі

Мінцифри прагне перейти до автоматичного призначення пенсій і соцвиплат без походів по установах.

В Україні хочуть запровадити повністю проактивні пенсійні та соціальні послуги, щоб громадяни отримували виплати автоматично, без збору довідок та походів по установах. Про це в інтервʼю УНІАН розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Те, що точно буде, це проактивна пенсія. Зараз для того, щоб отримати пенсію, тобі треба прийти, підтвердити стаж, принести якісь довідки, якщо ти працював на умовному заводі "Маяк", якого взагалі не існує, бо це був Радянський Союз. Ти маєш йти в архів, шукати цю назву і підтверджувати свій стаж", - сказала Коваль.

За її словами, у разі незгоди з автоматичним нарахуванням пенсії громадянин зможе оскаржити рішення, однак базовий процес нарахування має запускатися автоматично без додаткових звернень.

"По нашій логіці все має відбуватися дуже швидко. Якщо в тебе пенсія по віку, можна не на день народження, щоб не засмучувати, а на наступний день обрати картку, на яку ти хочеш, щоб тобі нараховувалась пенсія. Ось вона складає таку-то суму", - розповіла заступниця міністра.

Вона також підкреслила, що особливо важливо змінити логіку призначення допомоги для сімей з інвалідністю або людей, які не працюють і потребують підтримки держави.

"У нас, на жаль, є багато родин, які потребують допомоги від держави, тому що в них або діти з інвалідністю, або самі батьки мають інвалідність. І зараз вони мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє глибоке переконання, такого не має бути, тому що є реєстри, в яких зазначено інформацію про працевлаштування людини. Ми розуміємо - людина працює чи не працює. Якщо вона не працює, якщо в неї інвалідність, вона має автоматично отримувати допомогу від держави", - зазначила Коваль.

За її словами, у перспективі держава зможе надсилати push-сповіщення з уже готовою пропозицією соціальної виплати, де людині залишиться лише погодитися та обрати рахунок для зарахування коштів.

Проте точних термінів запровадження таких послуг немає. Наразі це далекоглядні плани відомства.

З 1 січня 2026 року українці можуть оформити "дитячі" 50 тисяч гривень. Оформити допомогу можна двома шляхами: подати заяву до Пенсійного фонду або оформити заяву через сервіс "еМалятко", який є в "Дії".

Раніше з 15 листопада по 24 грудня 2025 року українці мали можливість оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень. Кошти мали надійти на картку "Національний кешбек".

