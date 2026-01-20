Аналог 'Шахеда': ЗМІ повідомили, хто вироблятиме у Франції дрони для України

Йдеться про далекобійні ударні дрони Chorus.

Французький автомобільний гігант Renault спільно з оборонною компанією Turgis Gaillard буде виробляти ударні безпілотники з кодовою назвою Chorus. Як пише Defence Express, це французькі аналоги далекобійних "Шахедів", що використовує Росія.

Зазначається, що у 2025 році у Франції пообіцяли, що Renault вироблятиме дрони для України. А тепер розкрили, що це буде аналог російсько-іранських "Шахедів".

Автори відзначили, що коли влітку 2025 року тодішній міністр оборони Себастіан Лекорню обіцяв виробляти дрони для України, то виникли питання щодо небажання працівників виконувати таке замовлення. Зазначається, що цю проблему, ймовірно, вдалося обійти. Очікується, що Renault розгорне його виробництво на заводах у Ле-Мані та Клеоні.

Видання L’Usine Nouvelle відзначило, що цей проєкт може прокласти шлях до 10-річного контракту з Агенцією оборонних закупівель Франції. І хоча його обсяги не повідомляються, вартість досягне одного мільярда євро.

БПЛА Chorus - що відомо

Окрім ураження цілей на великій відстані БПЛА Chorus також зможе виконувати завдання зі збору розвідувальних даних.

"Можливості зі збору даних та виконання ролі дрона-камікадзе може підвищити вартість засобу. Одначе потенційно це можна виправити. До того ж схожу історію розробки мають українські Ан-196 "Лютий", які добре зарекомендували себе в ударах по РФ. Можливо, французька розробка навіть візуально буде схожа", - зазначає видання.

Інформації про новий БПЛА, окрім того, що він подібний до ірансько-російського Shahed/ "Герань", небагато. Але партнер Renault у його розробці та випуску, компанія Turgis & Gaillard, активно працює у військових технологіях, особливо дронах та різноманітних виробах для військової авіації.

Найвідомішим виробом Turgis Gaillard є важкий безпілотник Aarok, який мають випускати в Україні. І наразі його розробка все ще триває. Хоча він вже здійснив перший політ, щоправда, поки що з пілотом.

Співпраця із західними виробниками дронів

Нагадаємо, що через постійні швидкі зміни західні виробники змінюють підходи до виробництва дронів. Вони намагаються створювати зброю, яку можна модернізувати, не переробляючи всю систему. Тому на передній план виходять модульні конструкції.

